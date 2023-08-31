В московских аэропортах задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
В 06:44 мск во Внуково задержали 15 рейсов и отменили три, в Домодедово — 18 самолетов задержаны и один отменен. При этом в Шереметьево задержали восемь рейсов.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в Домодедово и Внуково объявлен режим «Ковер». Рейсы на вылет и на прилет в авиагаванях задержаны, причины не уточняются.
Накануне в столичных аэропортах временно вводили режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто, напоминает РЕН ТВ. Подобные ограничения связаны с появлением в небе нежелательных летающих объектов, отмечает Ura.ru.
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