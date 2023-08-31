В московских аэропортах задержали более 40 рейсов

В 06:44 мск во Внуково задержали 15 рейсов и отменили три, в Домодедово — 18 самолетов задержаны и один отменен. При этом в Шереметьево задержали восемь рейсов.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Домодедово и Внуково объявлен режим «Ковер». Рейсы на вылет и на прилет в авиагаванях задержаны, причины не уточняются.

Накануне в столичных аэропортах временно вводили режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто, напоминает РЕН ТВ. Подобные ограничения связаны с появлением в небе нежелательных летающих объектов, отмечает Ura.ru.

