Силуанов: Центробанк почти готов к выпуску цифрового рубля

Центробанк РФ практически готов к выпуску цифровых рублей. Такое заявление в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые» сделал глава Минфина Антон Силуанов.

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Он указал, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты, выразив уверенность, что на точно появится в 2026 году.

«В этом году Центробанк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков», - заключил министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровую валюту в РФ будут вводить позднее, чем планировалось, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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