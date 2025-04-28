Силуанов: Центробанк почти готов к выпуску цифрового рубля
Центробанк РФ практически готов к выпуску цифровых рублей. Такое заявление в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые» сделал глава Минфина Антон Силуанов.
Он указал, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты, выразив уверенность, что на точно появится в 2026 году.
«В этом году Центробанк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков», - заключил министр.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровую валюту в РФ будут вводить позднее, чем планировалось, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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