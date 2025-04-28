В Финляндии начали продажу просроченного алкоголя

Эксперимент по продаже алкоголя с истекающем сроком годности запустили в Финляндии, сообщила государственная монопольная торговая сеть Alko.

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Уточняется, что в городе Тампер в трёх магазинах сети начнут продавать напитки, чей срок годности истек, со скидкой в 20%. Целью таких изменений является попытка снизить отходы от производства пива, отметили в компании.

«Мы считаем, что в пиве, например, мы сократим потери вдвое за счет амортизационного ценообразования. Это соответствует годовому водному следу примерно в шесть миллионов литров, или объему воды в двух олимпийских бассейнах», — заявил Ари Хювёнен, менеджер по развитию управления ассортиментом.

Если эксперимент признают удачным, то такая практика распространится на всю сеть финских алкомаркетов. Их насчитывается 369 по всей стране.

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В Финляндии жестко регулируется торговля алкоголем: магазинам не разрешается продавать его по воскресеньям, а основной продавец — государственная сеть Alko. Только с прошлого года некоторым продуктовым сетям разрешили продажу крепких напитков.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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