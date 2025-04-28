В Финляндии начали продажу просроченного алкоголя

Уточняется, что в городе Тампер в трёх магазинах сети начнут продавать напитки, чей срок годности истек, со скидкой в 20%. Целью таких изменений является попытка снизить отходы от производства пива, отметили в компании.

«Мы считаем, что в пиве, например, мы сократим потери вдвое за счет амортизационного ценообразования. Это соответствует годовому водному следу примерно в шесть миллионов литров, или объему воды в двух олимпийских бассейнах», — заявил Ари Хювёнен, менеджер по развитию управления ассортиментом.

Если эксперимент признают удачным, то такая практика распространится на всю сеть финских алкомаркетов. Их насчитывается 369 по всей стране.