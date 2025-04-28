Халатность назвали причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи

По его словам, виновные в случившемся уже установлены.

Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 км к западу от города Бендер-Аббас. По последним данным, в результате инцидента погибли 46 человек, а более 1200 пострадали.

Ранее депутат Алексей Чепа и сенатор Андрей Климов, входящие в парламентские комитеты по международным делам, заявили НСН, что взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не помешает России и другим странам пользоваться транспортным коридором «Север-Юг», при этом пока преждевременно делать выводы о причинах ЧП.

