Халатность назвали причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи

Причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи была халатность, сообщил глава МВД Ирана Искандар Момени.

Десятки жертв и перхлорат натрия: В порту Шахид-Раджаи произошел взрыв

По его словам, виновные в случившемся уже установлены.

Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 км к западу от города Бендер-Аббас. По последним данным, в результате инцидента погибли 46 человек, а более 1200 пострадали.

Ранее депутат Алексей Чепа и сенатор Андрей Климов, входящие в парламентские комитеты по международным делам, заявили НСН, что взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не помешает России и другим странам пользоваться транспортным коридором «Север-Юг», при этом пока преждевременно делать выводы о причинах ЧП.

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ФОТО: AP / ТАСС
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