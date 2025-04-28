Военнослужащий ВСУ получил 16 лет за теракт в Курской области

Установлено, что в сентябре прошлого года вооруженный автоматом осужденный вместе с другими военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады ВСУ незаконно проник на российскую территорию.

Мармаза минировал дороги и мешал эвакуации мирных жителей в населенном пункте Ольговка (Кореневский район). Российские военные задержали его в ходе боевых действий.

Первые три года срока осужденный проведет в тюрьме.

Ранее суд в Курской области признал виновным в совершении теракта военнослужащего ВСУ Анатолия Долинко и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

