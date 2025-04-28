Военнослужащий ВСУ получил 16 лет за теракт в Курской области
Суд в России приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего ВСУ Анатолия Мармазу. Он признан виновным в совершении теракта в Курской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Установлено, что в сентябре прошлого года вооруженный автоматом осужденный вместе с другими военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады ВСУ незаконно проник на российскую территорию.
Мармаза минировал дороги и мешал эвакуации мирных жителей в населенном пункте Ольговка (Кореневский район). Российские военные задержали его в ходе боевых действий.
Первые три года срока осужденный проведет в тюрьме.
Ранее суд в Курской области признал виновным в совершении теракта военнослужащего ВСУ Анатолия Долинко и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru