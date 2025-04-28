Пятерых иностранцев задержали за незаконное пересечение российско-финской границы

Пограничники задержали пятерых иностранцев в Ленинградской области при двух попытках незаконно пересечь государственную границу. Задержанные намеревались в дальнейшем попасть в Финляндию, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Под Омском задержали шесть мужчин из Южной Азии при попытке проникнуть в Россию

Оба случая произошли в Выборгском районе Ленинградской области в апреле 2025 года.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пограничники США задержали лодку с мигрантами из России и Доминиканской Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиЗадержаниеГраницаРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры