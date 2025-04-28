Пятерых иностранцев задержали за незаконное пересечение российско-финской границы

Оба случая произошли в Выборгском районе Ленинградской области в апреле 2025 года.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пограничники США задержали лодку с мигрантами из России и Доминиканской Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

