Треть россиян регулярно сталкивается с переработками

Согласно исследованию, 77% офисных сотрудников так или иначе сталкиваются с переработками. Известно, что чаще всего перерабатывают те сотрудники, которые чувствуют необходимость доказывать свою полезность.

Чаще всего с регулярными переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Практически такая же ситуация наблюдается среди удаленных работников.

Ранее специалист по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер рассказала, что работа за пределами установленного графика считается сверхурочной только в том случае, если осуществляется по инициативе работодателя и оформлена соответствующим приказом.

