Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
Больше трети россиян (31%) вынуждены регулярно перерабатывать, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по подбору персонала SuperJob.
Согласно исследованию, 77% офисных сотрудников так или иначе сталкиваются с переработками. Известно, что чаще всего перерабатывают те сотрудники, которые чувствуют необходимость доказывать свою полезность.
Чаще всего с регулярными переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Практически такая же ситуация наблюдается среди удаленных работников.
Ранее специалист по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер рассказала, что работа за пределами установленного графика считается сверхурочной только в том случае, если осуществляется по инициативе работодателя и оформлена соответствующим приказом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru