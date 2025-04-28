Режиссер Тремблей назвал Крым безопасным регионом для туристов
28 апреля 202515:10
Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что Крым является безопасным регионом.
По его словам, американцам не следует бояться приезжать на полуостров.
Тремблей заверил, что крымчане будут приветствовать с чистым и открытым сердцем всех американцев, решивших приехать в регион.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru