Режиссер Тремблей назвал Крым безопасным регионом для туристов

Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что Крым является безопасным регионом.

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По его словам, американцам не следует бояться приезжать на полуостров.

Тремблей заверил, что крымчане будут приветствовать с чистым и открытым сердцем всех американцев, решивших приехать в регион.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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