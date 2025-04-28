По его словам, американцам не следует бояться приезжать на полуостров.

Тремблей заверил, что крымчане будут приветствовать с чистым и открытым сердцем всех американцев, решивших приехать в регион.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

