Росавиация: московские аэропорты не смогли принять 11 рейсов

«После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 05:00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», - пообещали в ведомстве.

Отмечается, что к 7:00 мск аэропорты работают в штатном режиме.

Этой ночью в Рузском районе Подмосковья был сбит беспилотник самолетного типа. Кроме того, Минобороны сообщила об уничтожении беспилотников над Калужской, Рязанской, Орловской и Брянской областями.

