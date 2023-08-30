Росавиация: московские аэропорты не смогли принять 11 рейсов
Полеты в Московском регионе были ограничены рано утром 30 августа, аэропорты столичного авиаузла и «Жуковский» не приняли 11 пассажирских рейсов – они перенаправлены на запасные аэропорты. Об этом сообщила Росавиация.
«После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 05:00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», - пообещали в ведомстве.
Отмечается, что к 7:00 мск аэропорты работают в штатном режиме.
Этой ночью в Рузском районе Подмосковья был сбит беспилотник самолетного типа. Кроме того, Минобороны сообщила об уничтожении беспилотников над Калужской, Рязанской, Орловской и Брянской областями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru