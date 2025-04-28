Пилот столкнувшегося с самолетом в Вашингтоне вертолета игнорировала указания

Помимо прочего, капитан Ребекка Лобах не среагировала на предупреждения со стороны второго пилота и ответственного летного инструктора о необходимости снизить высоту. Также перед столкновением она не взяла резко влево, также проигнорировав это указание.

При этом эксперты NYT отмечают, что этот маневр помог бы избежать столкновения.

Также газета уточняет, что в тот вечер оборудование радиосвязи на вертолете сбоило, и связь с диспетчером была плохая, а сам диспетчер, несмотря на разрешение вертолету находиться в режиме визуального контроля, не проконтролировал должным образом дальнейшие действия экипажа.

Ранее стало известно что фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, похоронят в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

