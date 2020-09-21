В Мосгордуме отметили рост вакцинации от гриппа среди москвичей по сравнению с прошлым годом
В 2020 году в 1,5 раза больше москвичей привились от гриппа по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
Она отметила, что жители стали более сознательно подходить к этому вопросу. Парламентарий также отметила, что это особенно важно в условиях еще не побежденной пандемии коронавируса.
«Пандемия еще не побеждена окончательно, и мы не знаем точно, как повлияет на организм одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией. Лучше обезопасить себя», - сказала Картавцева в интервью АГН «Москва», призвав каждого жителя сделать прививку.
Исключение составляют граждане, у которых есть противопоказания, к которым относятся аллергия или обострение хронического заболевания. С осторожностью и только после консультации с врачом могут проходить вакцинацию беременные женщины, а также дети.
Вакцинация от гриппа проводится в Москве бесплатно.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- В Мосгордуме отметили рост вакцинации от гриппа среди москвичей по сравнению с прошлым годом
- Сбербанк изменил логотип
- Маргарита Симоньян запустит новое шоу
- Прощание с ведущим «Русского лото» пройдет 23 сентября
- «Если будет надо». Тихановская пригрозила годовыми протестами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru