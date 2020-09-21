В Мосгордуме отметили рост вакцинации от гриппа среди москвичей по сравнению с прошлым годом

В 2020 году в 1,5 раза больше москвичей привились от гриппа по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она отметила, что жители стали более сознательно подходить к этому вопросу. Парламентарий также отметила, что это особенно важно в условиях еще не побежденной пандемии коронавируса.

«Пандемия еще не побеждена окончательно, и мы не знаем точно, как повлияет на организм одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией. Лучше обезопасить себя», - сказала Картавцева в интервью АГН «Москва», призвав каждого жителя сделать прививку.