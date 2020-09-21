Новости за ночь: Ученый рассказал об ограничениях по вакцинации от коронавируса
Онкологические, а также аутоиммунные и ревматологические заболевания не будут являться противопоказанием для вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
При этом для граждан с первичными иммунодефицитами (ПИД) в этом плане сохраняются ограничения.
В беседе с RT ученый также посоветовал россиянам как можно быстрей сделать прививку от гриппа, так как вакцинация от COVID-19 станет доступна в течение четырех недель.
Караулов также напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вводится в два этапа. Перерыв составит 21 день, пишет «Газета.ру».
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал о странностях распространения коронавирусной инфекции в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
- «Проверенный поставщик»: В томской гостинице оценили версию о «бутылке Новичка» для Навального
- Разработчик «Авангарда» ответил Трампу на заявление о «краже» технологий
- В отеле Томска рассказали, как соратники Навального попали в его номер
- Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США
- «Дудь — враг»: Прилепина и Соловьёва задело интервью с вдохновителем белорусских протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru