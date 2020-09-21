Новости за ночь: Ученый рассказал об ограничениях по вакцинации от коронавируса

Онкологические, а также аутоиммунные и ревматологические заболевания не будут являться противопоказанием для вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

При этом для граждан с первичными иммунодефицитами (ПИД) в этом плане сохраняются ограничения.

В беседе с RT ученый также посоветовал россиянам как можно быстрей сделать прививку от гриппа, так как вакцинация от COVID-19 станет доступна в течение четырех недель.

Караулов также напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вводится в два этапа. Перерыв составит 21 день, пишет «Газета.ру».

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал о странностях распространения коронавирусной инфекции в России.

