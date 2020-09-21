Прививку от гриппа сделали более 16 млн россиян

Прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы на пороге эпидподъема гриппа, и конечно, очень важно, какое количество населения будет иметь защиту. Уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек», — цитирует Попову ТАСС.

Она подчеркнула, что в планах властей привить до 60% россиян. Также Анна Попова отметила, что в больницы страны – счет бюджета – поставляются 4 вида отечественной вакцины от гриппа.

А ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что новых ограничений из-за коронавируса вводить в России в ближайшее время не планируется. В оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 6196 новых случаев заражения COVID-19. Как отметила Попова, рост числа выявляемых случаев заражения связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона, подчеркивает Свободная пресса.