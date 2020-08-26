В Мосгордуме назвали нонсенсом ситуацию с протечкой крыши новой Третьяковки

«Это нонсенс», - заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и заверил, что «вопросы и запросы» к гендиректору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой будут.

«Как это может быть, чтоб в наше время Третьяковку затопило? Я в недоумении, как и вы, от того, что произошло. Надо разбираться», - сказал он.

Ранее депутат МГД Евгений Герасимов в эфире НСН назвал кощунством слова Артемия Лебедева о скульптуре «Родина-мать».



