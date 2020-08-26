В Мосгордуме назвали нонсенсом ситуацию с протечкой крыши новой Третьяковки
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов прокомментировал в эфире НСН происшествие в здании новой Третьяковки.
В среду стало известно, что зал новой Третьяковки в Москве, где находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", затопило дождем. Посетителей вывели из помещения. Ведутся работы по устранению протечки, сотрудники галереи убирают воду и сушат помещение.
«Это нонсенс», - заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и заверил, что «вопросы и запросы» к гендиректору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой будут.
«Как это может быть, чтоб в наше время Третьяковку затопило? Я в недоумении, как и вы, от того, что произошло. Надо разбираться», - сказал он.
Ранее депутат МГД Евгений Герасимов в эфире НСН назвал кощунством слова Артемия Лебедева о скульптуре «Родина-мать».
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