Депутат МГД Герасимов назвал кощунством слова Артемия Лебедева о скульптуре «Родина-мать»
Высказывание Артемия Лебедева о скульптуре «Родина-мать зовёт» в нелестном ключе являются «кощунством». Такую точку зрения высказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, при этом, тем не менее, подчеркнув, что каждый имеет право высказать личное мнение.
«Несколько дней назад Лебедев нелестно высказался о памятнике «Родина-мать зовёт», назвав его «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. Каждый человек имеет право на своё мнение, но Артемий Лебедев просто насмехается над историей! Он словно плюнул в душу ветеранам Великой Отечественной войны, людям, чьи близкие погибли на фронте. Считаю это высказывание кощунством», - цитируют Герасимова «АиФ».
Парламентарий напомнил, что «Родина-мать зовёт» — одна из самых известных скульптур в мире, олицетворяющая победу над врагом. Над памятником работали скульптор Евгений Вучетич и инженер Николай Никитин. Монумент возводили около десяти лет, его высота 85 метров.
Напомним, ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским». Так он прокомментировал просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН отреагировал на высказывание Лебедева о памятнике.
«Уроды самые законченные! Я говорю, разбирайтесь вы сами с ними, с этой сволочью! Разбирайтесь!», — сказал Геннадий Зюганов.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в свою очередь заявил, что выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой Лебедев отозвался о монументе, неправильно.
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