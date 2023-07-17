«Летальность в 50%»: Инфекционист заявил, что «неизвестная болезнь» затронет весь Египет
Георгий Викулов в эфире НСН предположил, что речь может идти о вспышке лихорадки Денге. По его словам, переезд туристов в другие города не гарантирует безопасность.
В Египте инфекции с симптомами лихорадки передаются через комаров, которые обитают по всей стране, поэтому переезд туристов из провинции со вспышкой болезни не гарантирует безопасность, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта из-за вспышки неизвестной болезни в провинции Кена. Это регион в долине реки Нил, через который туристы ездят в Луксор с его достопримечательностями – как из Каира, так и из Хургады на Красном море. Пока известно, что болезнь передается через комаров и прочих кровососущих насекомых, проявляется через 4-10 дней и по симптомам похожа на лихорадку Денге. Заболевших мучает высокая температура, ломота, головная боль, отмечаются тошнота и рвота. В Красноярске, например, болезнь выявлена у 18 человек, сообщает Telegram-канал Mash. Викулов объяснил, что заболевание коснется всего Египта.
«Если речь идет о лихорадке Денге, которая вполне возможна в этом регионе, то это известное заболевание, которое передается через насекомых. Лихорадка может сопровождаться сыпью, увеличением лимфатических узлов. В зависимости от тяжести течения существуют различные варианты подходов к терапии. Прямой терапии нет, больных всех госпитализируют, применяют дезинтоксикационная терапию, препараты, влияющие на свертываемость крови, кислородотерапию и так далее. Это достаточно успешно лечится, если своевременно поставлен диагноз. Если классическая форма, то прогноз благоприятный, а если геморрагическая форма, то летальность может достигать около 50%», - рассказал он.
По его словам, «египетские комары» распространены по всей стране, переезд туристов из одного города в другой не гарантирует безопасность. Он добавил, что речь также может идти о других видах лихорадки.
«В Египте такие инфекции распространены повсеместно. Сказать, что переезд в Каир спасет от заражения, нельзя. Я не могу этого утверждать, так как во всем регионе очень распространены эти «египетские комары», они не только лихорадку Денге передают, но и желтую лихорадку и другие виды. Эти комары давно описаны, они именно там обитают сейчас, первоначально появились в Африке. Для них там благоприятный климат. То есть, переезд в Каир туристов никак не спасет. Использование средств защиты может уменьшить риски, но это тоже ничего не гарантирует», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что от лихорадки Денге нет вакцины и лекарства. Он отметил, что российские туристы слишком беспечны в своих поездках в страны, где распространена лихорадка.
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