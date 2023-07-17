«Летальность в 50%»: Инфекционист заявил, что «неизвестная болезнь» затронет весь Египет

В Египте инфекции с симптомами лихорадки передаются через комаров, которые обитают по всей стране, поэтому переезд туристов из провинции со вспышкой болезни не гарантирует безопасность, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта из-за вспышки неизвестной болезни в провинции Кена. Это регион в долине реки Нил, через который туристы ездят в Луксор с его достопримечательностями – как из Каира, так и из Хургады на Красном море. Пока известно, что болезнь передается через комаров и прочих кровососущих насекомых, проявляется через 4-10 дней и по симптомам похожа на лихорадку Денге. Заболевших мучает высокая температура, ломота, головная боль, отмечаются тошнота и рвота. В Красноярске, например, болезнь выявлена у 18 человек, сообщает Telegram-канал Mash. Викулов объяснил, что заболевание коснется всего Египта.