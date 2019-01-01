Молочный союз: Новые правила защитят потребителей от фальсификата
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли заявила НСН, что новые требования к продукции спасут отрасль от фальсификата.
В России с 1 июля вступают в действие новые правила продажи молочной продукции. Как сообщает РИА Новости, продукция с заменителями молочного жира будет располагаться отдельно и получит визуальные знаки отличия. Кроме того, станет обязательной ветеринарная сертификация для всей животноводческой продукции.
Переход на новые правила должен пройти гладко, заявила в эфире НСН исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая. Не исключено, что у отдельных представителей отрасли будут проблемы, но в целом изменения пойдут на пользу и потребителю, и производителю.
«С 1 июля вводится электронная сертификация для нескольких видов молочной продукции: сливочного масла, сыра, сухого молока. А с 1 ноября — на всю линейку молочной продукции. Я хочу сказать, что год назад электронную сертификацию ввели на рыбу и рыбные продукты, на мясо и мясные продукты. Никто этого не заметил, правда? Я думаю, что и здесь будет та же история. Но важно то, что электронная сертификация защитит нас от фальсификата, реэкспорта, контрабанды и тому подобного. Мы ждали этого момента, потому что нам не удавалось полтора года этого добиться. Да, будут сложности, потому что отрасль надеялась, что опять перенесут, плохо готовилась к этому моменту, но это уже их проблемы. Я надеюсь, что все с этим справятся, в это не так сложно вникнуть, поэтому, думаю, всё будет хорошо», — успокоила Маницкая.
Ранее в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, зачем в России необходима такая мера разграничения молочной продукции. По его мнению, потребители нуждаются в информировании о том, какой продукт из чего состоит.
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