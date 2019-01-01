Молочный союз: Новые правила защитят потребителей от фальсификата

«С 1 июля вводится электронная сертификация для нескольких видов молочной продукции: сливочного масла, сыра, сухого молока. А с 1 ноября — на всю линейку молочной продукции. Я хочу сказать, что год назад электронную сертификацию ввели на рыбу и рыбные продукты, на мясо и мясные продукты. Никто этого не заметил, правда? Я думаю, что и здесь будет та же история. Но важно то, что электронная сертификация защитит нас от фальсификата, реэкспорта, контрабанды и тому подобного. Мы ждали этого момента, потому что нам не удавалось полтора года этого добиться. Да, будут сложности, потому что отрасль надеялась, что опять перенесут, плохо готовилась к этому моменту, но это уже их проблемы. Я надеюсь, что все с этим справятся, в это не так сложно вникнуть, поэтому, думаю, всё будет хорошо», — успокоила Маницкая.

Ранее в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, зачем в России необходима такая мера разграничения молочной продукции. По его мнению, потребители нуждаются в информировании о том, какой продукт из чего состоит.

