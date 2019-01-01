От фальсификата не спасет. Эксперты о новых правилах продажи молока

«У нас с вами нет такого органа чувства, который позволил бы обнаружить не только на полке магазина, но и непосредственно когда мы едим. Что мы едим, молочные жиры или какие-то растительные жиры, экзотические масла с Африки? Поэтому мы полностью здесь зависим от органов госнадзора и единственное, что нам остается, это утешаться тем, что пальмовое масло, не вредно для здоровья. Так говорят медики. По статистике на каждого гражданина, включая младенца и глубокого старика, приходится по полкило [пальмового масла] в месяц. На полках магазинов оно не лежит, значит, мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в 6-7 дешевле чем, молочный жир. Значит, мы - терпилы, привыкли так», — сказал глава Союза потребителей.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад крупные федеральные ретейлеры, представляющие Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили Минэкономразвития РФ о возможном дефиците молока и молочных продуктов на прилавках продовольственных магазинов из-за приказа Минсельхоза, вступившего в силу 1 июля. Однако исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН уверила россиян, что никаких перебоев с поставками молочных продуктов из-за новых правил быть не может.

«Они постоянно об этом говорят. Это заговор! Электронную сертификацию нужно вводить. И чем быстрее, тем лучше. Это единственное, что даст возможность отслеживать готовую продукцию, поможет в борьбе с фальсификацией и так далее. Какие перебои? Причем это здесь! Раньше говорили, что коровы перестанут доиться, но ввели же электронную сертификацию для сырого молока. Никто этого даже не заметил. Это просто провокация. Ничего, в том числе ветеринарные сертификации не грозят перебоями. Просто сетям не будет возможности ничего скрывать», — сказала Маницкая.

Тем временем, российские ритейлеры успели подготовиться к новым правилам продажи молочных продуктов. В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», ля визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него добавил к ценникам обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ», пишет «РИА Новости».

