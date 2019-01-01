Потребители поддержали новые правила продажи молочной продукции
Глава Союза потребителей рассказал в эфире НСН, в чем проблема покупателей молочной продукции.
Новые прaвилa торговли молочными продуктaми нaчaли действовaть нa российском рынке с 1 июля. Они обязывaют мaгaзины отделять в своих торговых зaлaх молочную продукцию от товaров, в производстве которых использовaны зaменители молочного жирa. Соответствующее постaновление было подписaно глaвой российского прaвительствa Дмитрием Медведевым в нaчaле янвaря этого годa. Изменения нaпрaвлены нa то, чтобы покупaтели могли быстро нaйти нужный им вид продукции.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал в эфире НСН, почему необходима такая мера (слушайте аудио).
«Потребитель вправе считать, что все, что находится на полках магазинов, безопасно для его здоровья. Но далеко не все соответствует своему названию. Проблема потребителя в том, что под видом того же масла или творога, которые могут производиться исключительно из молочного жира, ему продают продукты, которые производятся с добавлением растительных жиров, пальмового масла в первую очередь, которое завозят нам в страну в объеме по полкило в месяц на душу населения. На прилавках его нет, значит, его используют при приготовлении каких-то других продуктов. Мы вправе знать, где настоящие молочные продукты, а где смесь молочных жиров с растительными», — подчеркнул глава Союза потребителей.
Напомним, что ранее исследование Россельхознадзора по итогам 2018 года выявило, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках является фальсификатом.
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