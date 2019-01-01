Общество

Потребители поддержали новые правила продажи молочной продукции

1 июля09:38
Алена Якушова

Глава Союза потребителей рассказал в эфире НСН, в чем проблема покупателей молочной продукции.

Новые прaвилa торговли молочными продуктaми нaчaли действовaть нa российском рынке с 1 июля. Они обязывaют мaгaзины отделять в своих торговых зaлaх молочную продукцию от товaров, в производстве которых использовaны зaменители молочного жирa. Соответствующее постaновление было подписaно глaвой российского прaвительствa Дмитрием Медведевым в нaчaле янвaря этого годa. Изменения нaпрaвлены нa то, чтобы покупaтели могли быстро нaйти нужный им вид продукции.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал в эфире НСН, почему необходима такая мера (слушайте аудио).

От фальсификата не спасет. Эксперты о новых правилах продажи молока

«Потребитель вправе считать, что все, что находится на полках магазинов, безопасно для его здоровья. Но далеко не все соответствует своему названию. Проблема потребителя в том, что под видом того же масла или творога, которые могут производиться исключительно из молочного жира, ему продают продукты, которые производятся с добавлением растительных жиров, пальмового масла в первую очередь, которое завозят нам в страну в объеме по полкило в месяц на душу населения. На прилавках его нет, значит, его используют при приготовлении каких-то других продуктов. Мы вправе знать, где настоящие молочные продукты, а где смесь молочных жиров с растительными», — подчеркнул глава Союза потребителей.

Напомним, что ранее исследование Россельхознадзора по итогам 2018 года выявило, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках является фальсификатом.

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ТЕГИ:МолокоПётр ШелищМолочная Продукция