Стало известно, на сколько месяцев вперед купили продукты россияне

Они исследовали покупки россиян в крупнейших сетях магазинов и сравнили покупки людей в марте 2020 года и периодом с ноября по февраль, сообщает телеканал «360».



Выяснилось, что за две недели марта россияне закупились продуктами длительного пользования, которых средней семье хватит больше чем на 100 дней.



Быстрее всего россияне раскупили крупы, консервы, овощи и замороженную продукцию. Также повышенном спросом пользовались сахар и соль. При этом пик покупательского ажиотажа пришелся на 17 марта, сообщают «Невские новости».

