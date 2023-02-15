В мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности

В приложении «Госуслуги» появился новый сервис - «Подтвержденное фото», сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Пользователи «ВКонтакте» смогут получить специальную галочку через VK ID

Сервис хранит в личном кабинете пользователя фотографию с загранпаспорта нового образца. Это поможет в ситуациях, когда нужно быстро подтвердить возраст, отметили в ведомстве.

Для загрузки фото необходим заграничный паспорт нового образца и устройство с модулем NFC.

В Минцифры уточнили, что «Подтвержденное фото» пока работает только в тестовом режиме.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» будет обязательной для всех пользователей, сообщили ранее в ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 июня 2023 года, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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