В мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности
В приложении «Госуслуги» появился новый сервис - «Подтвержденное фото», сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
Сервис хранит в личном кабинете пользователя фотографию с загранпаспорта нового образца. Это поможет в ситуациях, когда нужно быстро подтвердить возраст, отметили в ведомстве.
Для загрузки фото необходим заграничный паспорт нового образца и устройство с модулем NFC.
В Минцифры уточнили, что «Подтвержденное фото» пока работает только в тестовом режиме.
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» будет обязательной для всех пользователей, сообщили ранее в ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 июня 2023 года, пишет НСН.
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