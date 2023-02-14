Пользователи «ВКонтакте» смогут получить специальную галочку через VK ID

О новшестве рассказали в пресс-службе социальной сети «Вконтакте», передает ТАСС.

С 14 февраля у пользователей появилась возможность подтвердить данные аккаунта в личном кабинете VK ID. Ранее такая функция была доступна только через портал «Госуслуги» и Tinkoff ID.

После подтверждения достоверности личных данных в профиле пользователя появится отметка - серая галочка.

Функция доступна в веб-версии соцсети. Для подтверждения аккаунта со смартфона необходимо обновить приложение.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе «Вконтакте». Отмечались краткосрочные затруднения с загрузкой страниц.

Совет директоров VK утвердил вероятную перерегистрацию компанию с Британских Виргинских островов на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отмечает НСН.

