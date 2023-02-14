Пользователи «ВКонтакте» смогут получить специальную галочку через VK ID
О новшестве рассказали в пресс-службе социальной сети «Вконтакте», передает ТАСС.
С 14 февраля у пользователей появилась возможность подтвердить данные аккаунта в личном кабинете VK ID. Ранее такая функция была доступна только через портал «Госуслуги» и Tinkoff ID.
После подтверждения достоверности личных данных в профиле пользователя появится отметка - серая галочка.
Функция доступна в веб-версии соцсети. Для подтверждения аккаунта со смартфона необходимо обновить приложение.
Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе «Вконтакте». Отмечались краткосрочные затруднения с загрузкой страниц.
Совет директоров VK утвердил вероятную перерегистрацию компанию с Британских Виргинских островов на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Минфин прокомментировал решение ЕС внести Россию в черный список налоговых юрисдикций
- В бундестаге предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков Украине
- Пользователи «ВКонтакте» смогут получить специальную галочку через VK ID
- Военкор Татарский заявил о гибели блогера Рахова под Угледаром
- Reuters сообщил о вероятности новых санкций США против российских банков
- СМИ: сеть магазинов Mothercare в России получила новое название
- В Госдуме предложили ввести «прогрессивную шкалу» маткапитала
- Журналист из США счел Путина сдерживающим фактором начала Третьей мировой
- Боец «Вагнера»: ВСУ мешают эвакуации мирных жителей из Артемовска
- В ЕК раскрыли, что будет включено в десятый пакет санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru