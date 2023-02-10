На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная авторизация на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

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Планируется, что изменения вступят в силу с 1 июня.

Для того, чтобы авторизоваться на сайте госуслуг, юзеры должны будут ввести логин и пароль, а также указать полученный в SMS-сообщении код либо пройти «дополнительную аутентификацию».

Ранее на «Госуслугах» появилась опция запрета всех регистрационных действий с недвижимостью без личного присутствия владельца.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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