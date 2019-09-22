В мире отмечают День отказа от автомобиля
Всемирный День отказа от автомобиля отмечается 22 сентября. Россия поддерживает начинание с 2008 года.
Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов отметил, что после 3-минутной пешей прогулки у человека снижается кровяное давление, после пяти минут ходьбы повышается настроение, через 10 минут - улучшается творческое мышление.
По мнению медиков, чтобы сохранить здоровье, молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов. Меньшая нагрузка провоцирует появление болезней сердечно-сосудистой системы. В качестве главной профилактической меры врачи рекомендуют ходить пешком по пересеченной местности.
Ранее НСН писала о пользе пеших прогулок как профилактике старческой деменции.
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