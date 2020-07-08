В Минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Ранее стало известно, что ещё один препарат от коронавирусной инфекции - «Коронавир» - получил одобрение Минздрава России.

До этого, 25 июня министерство одобрило препарат с торговым названием «Арепливир». Его изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы. В конце мая стало известно, что Минздрав РФ одобрило первый препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир».

По последним данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч человек.