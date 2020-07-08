Число заражённых коронавирусом в США превысило 3 миллиона

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединённых Штатах Америки достигло сегодня 3 009 611. Такие данные обнародовал Университет Джонса Хопкинса на основе информации федеральных и местных властей. По данным исследовательской организации, с начала пандемии в США скончались 131 594 пациента с COVID-19, сумели вылечиться более 936 тысяч.

При этом государственный секретарь США Майкл Помпео заявил сегодня, что штаты были и останутся мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса. По словам главы внешнеполитического ведомства, он имеет ввиду также инфраструктуру системы и институтов здравоохранения.

Аналогичное заявление сделал недавно президент Дональд Трамп. По его мнению, стоит отметить достижения США в тестировании и лечении COVID-19. Он также объявил Америку «вентиляторным королем», производящим аппараты искусственной вентиляции лёгких больше нужного объёма.

Между тем, США занимают первое место по числу инфицированных и умерших от коронавируса во всём мире. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент. На третьем пока Россия - 700 792 случаев заражения.

