В Минздраве заявили о росте заболеваемости сифилисом

Как отметил эксперт, в 2021–2022 годах «по мере нивелирования медико-экономических последствий» пандемии выросло число миграционных потоков в Россию.

«Также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — указал Потекаев.

В 2000 году в стране выявили 239,4 тысячи случаев заражения сифилисом, к 2005-му заболеваемость снизилась до 97,9 тысячи, в 2020-м она держалась на уровне 15,3 тысячи. Однако позже показатели заболеваемости увеличились: в 2021 году было зафиксировано 21,1 тысячи заражений, в 2022-м — 27,8 тысячи.

При этом Потекаев подчеркнул, что число случаев заболевания неуклонно снижается, этот показатель сократился в 8,6 раза по сравнению с 2000 годом.

