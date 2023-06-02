В Минздраве заявили о росте заболеваемости сифилисом
Рост заболеваемости сифилисом зафиксировали в России, это связано с возвращением мигрантов в страну, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев. Об этом сообщает РБК.
Как отметил эксперт, в 2021–2022 годах «по мере нивелирования медико-экономических последствий» пандемии выросло число миграционных потоков в Россию.
«Также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — указал Потекаев.
В 2000 году в стране выявили 239,4 тысячи случаев заражения сифилисом, к 2005-му заболеваемость снизилась до 97,9 тысячи, в 2020-м она держалась на уровне 15,3 тысячи. Однако позже показатели заболеваемости увеличились: в 2021 году было зафиксировано 21,1 тысячи заражений, в 2022-м — 27,8 тысячи.
При этом Потекаев подчеркнул, что число случаев заболевания неуклонно снижается, этот показатель сократился в 8,6 раза по сравнению с 2000 годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru