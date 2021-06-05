В Минздраве заявили, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19
Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусной инфекцией, однако необходимо учитывать мобильность населения, а также вакцинировать граждан. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Мурашко заявил, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу «неплохая», однако ее пока недостаточно для победы над инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru