Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к COVID-19

Количества россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции пока недостаточно для победы над инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минздрав: План массовой вакцинации в РФ выполнен на четверть

«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация», — рассказал глава Минздрава.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что план массовой вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25%, однако ее темпы необходимо наращивать.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. Граждан страны прививают препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», в скором времени ожидается ее поступление в гражданский оборот.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияМинздравКоронавирус
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