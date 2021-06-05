Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к COVID-19
Количества россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции пока недостаточно для победы над инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация», — рассказал глава Минздрава.
Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что план массовой вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25%, однако ее темпы необходимо наращивать.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. Граждан страны прививают препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», в скором времени ожидается ее поступление в гражданский оборот.
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