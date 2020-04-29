В Минздраве выявили причины низкой заболеваемости COVID-19 в России
Одной из причин низкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – по сравнению с другими странами – стала сильная рассредоточенность и невысокая мобильность населения. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация содержится в докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
Кроме того, в документе отмечается, что в нашей стране, по сравнению с Европой, реже болеют благодаря высокому охвату населения прививками БЦЖ – она оценивается как фактор, который повышает иммунитет против COVID-19. Также авторы доклада отмечают, что меры властей РФ, направленные на снижение распространения коронавируса, «достаточно эффективны», отмечает RT.
По данным на 28 апреля, всего в России официально зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 867 человек. Вылечились 8 456 пациентов, напоминает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что в российской столице проведено более 730 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщает сообщил сайт мэра и правительства Москвы. Известно, что на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира, подчеркивает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Российскому авторынку предрекли обвал на 30%
- В Минздраве выявили причины низкой заболеваемости COVID-19 в России
- Врач-онколог: «Веду прием до полвторого ночи и боюсь заразиться коронавирусом»
- «Духоподъёмное выступление Путина»: Как Россия будет выходить из карантина
- Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тыс. человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru