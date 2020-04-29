В Минздраве выявили причины низкой заболеваемости COVID-19 в России

Одной из причин низкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – по сравнению с другими странами – стала сильная рассредоточенность и невысокая мобильность населения. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация содержится в докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Кроме того, в документе отмечается, что в нашей стране, по сравнению с Европой, реже болеют благодаря высокому охвату населения прививками БЦЖ – она оценивается как фактор, который повышает иммунитет против COVID-19. Также авторы доклада отмечают, что меры властей РФ, направленные на снижение распространения коронавируса, «достаточно эффективны», отмечает RT.

По данным на 28 апреля, всего в России официально зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 867 человек. Вылечились 8 456 пациентов, напоминает Свободная пресса.