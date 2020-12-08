В Минздраве РФ рассказали о сроках поставки вакцины «Спутник V» в регионы

Советы по встрече Нового года в условиях пандемии коронавирусной инфекции от Роспотребнадзора

Управляемой ситуация с коронавирусом в России может стать к ноябрю будущего года - глава Центра им. Гамалеи

В Москве власти рассчитывают привить около 6-7 млн горожан

Кандидатам на вакцинацию предложено не пить два месяца