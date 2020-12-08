В Минздраве РФ рассказали о сроках поставки вакцины «Спутник V» в регионы
Поставки вакцины «Спутник V» в российские регионы начнутся после 10 декабря. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам главы Минздрава, препарат уже получили в Московской области, Новосибирске, Республике Коми и ряде других регионов. Министр заявил, что около половины субъектов РФ получили «Спутник V» в рамках плановой вакцинации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов до 9 декабря доложить о доставке препарата и организации вакцинации для горожан и жителей отдалённых районов.
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