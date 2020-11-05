В Минздраве рассказали, сколько сохраняется заразность у носителя коронавируса
Заболевший коронавирусом может представлять опасность для окружающих до 20 дней, передает RT слова главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова.
По его словам, при среднетяжелом течении болезни вирус может выделяться до 10 дней, при тяжелом течении болезни – до 20.
В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.
Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.
Тем временем Ura.ru сообщает, в каких случаях тесты на коронавирус могут быть ошибочными.
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