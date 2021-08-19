В Минздраве рассказали об особенностях вакцинации при ВИЧ

Людям с положительным ВИЧ-статусом следует отложить вакцинацию от коронавируса при прохождении антиретровирусной терапии на четыре недели с момента начала приема АРТ. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

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При этом он отметил, что во всех других случаях инфицированным рекомендовано сделать прививку от коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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