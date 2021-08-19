В Минздраве рассказали об особенностях вакцинации при ВИЧ

При этом он отметил, что во всех других случаях инфицированным рекомендовано сделать прививку от коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19.

