В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в регионах России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается неравномерно. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

«Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, [где] население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Министр отметил, что в последние недели «великолепный прогресс по вакцинации населения и стабилизация ситуации» фиксируют в Белгородской области и Чеченской Республике.

Мурашко подчеркнул, что страна находится «фактически в борьбе» против вируса, и россиянам необходимо присоединиться к вакцинации, чтобы создать коллективный иммунитет к COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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