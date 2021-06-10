В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в регионах России

«Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, [где] население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Министр отметил, что в последние недели «великолепный прогресс по вакцинации населения и стабилизация ситуации» фиксируют в Белгородской области и Чеченской Республике.

Мурашко подчеркнул, что страна находится «фактически в борьбе» против вируса, и россиянам необходимо присоединиться к вакцинации, чтобы создать коллективный иммунитет к COVID-19.

