В Минздраве рассказали о принципах формирования статистики по COVID-19
В официальную статистику по COVID-19 в России входят толькоте пациенты, диагноз которых подтвержден лабораторно. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Минздраве. При этом, больные, у которых выявлена пневмония, включаются в статистику только после повторного обследования на коронавирус.
Между тем, за минувшие сутки в России скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это новый суточный рекорд по стране. В общей сложности за время эпидемии жертвами COVID-19 в нашей стране стали 3 249 человек. Диагноз был подтвержден у 326 448 человек, пишет RT.
При этом, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев ранее заявил, что кривая заболеваемости новым коронавирусом пошла вниз, причем не только в общероссийском масштабе, но и в Москве, так что пик уже пройден. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Однако вирусолог выступил за продолжение действия режима самоизоляции, предупредив, что снятие ограничений может привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19. В то же время, как отметил Зуев, тёплая летняя погода должна будет снизить темпы распространения инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru