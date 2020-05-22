В Минздраве рассказали о принципах формирования статистики по COVID-19

В официальную статистику по COVID-19 в России входят толькоте пациенты, диагноз которых подтвержден лабораторно. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Минздраве. При этом, больные, у которых выявлена пневмония, включаются в статистику только после повторного обследования на коронавирус.

Между тем, за минувшие сутки в России скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это новый суточный рекорд по стране. В общей сложности за время эпидемии жертвами COVID-19 в нашей стране стали 3 249 человек. Диагноз был подтвержден у 326 448 человек, пишет RT.