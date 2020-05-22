В России побит рекорд по суточный смертности от COVID-19

За минувший день в России скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это новый суточный рекорд по стране.

Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

Всего за время пандемии жертвами коронавируса в РФ стали 3249 заболевших. Диагноз был подтвержден у 326,4 тыс. человек, из них 8894 — за последние сутки.

Ранее НСН сообщила, что российские ученые негласно провели на себе испытание вакцины от коронавируса. Отмечается, что побочных эффектов вакцины в ходе испытаний выявлено не было.

Выздоровели от коронавируса, по состоянию на пятницу, 22 мая, почти 100 тысяч человек (99 825), уточняет Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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