В Минздраве рассказали о передаче COVID-19 от матери к ребенку

Дети, рожденные от зараженных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подчеркнув, что вертикальная передача болезни не происходит, пишет РИА Новости.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России разрабатываются средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных, пишет Газета.ру.