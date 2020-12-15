В Минздраве рассказали о передаче COVID-19 от матери к ребенку
Дети, рожденные от зараженных коронавирусом мам, как правило, не имеют COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подчеркнув, что вертикальная передача болезни не происходит, пишет РИА Новости.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России разрабатываются средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных, пишет Газета.ру.
А ранее во вторник, 15 декабря, стало известно, что испытание вакцины «Спутник V» на беременных начнется после завершения исследования на детях. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. А проверить вакцину на детях, по его словам, можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, подчеркивает РИА Новости.
А накануне Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru