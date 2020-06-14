В Минздраве рассказали о неправильном понимании снятия ограничений из-за коронавируса

«Мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя»,— подчеркнул он.

Так, по словам Сергея Авдеева, необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Напомним, что с 9 июня в Москве были досрочно сняты основные ограничения в связи с коронавирусом. В частности, были отменены цифровые пропуска, режим самоизоляции и прогулки по графику, а также разрешена работа многих заведений. По словам администрации города, такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

