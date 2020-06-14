В Минздраве рассказали о неправильном понимании снятия ограничений из-за коронавируса

Смягчение ограничений в связи с распространение коронавирусной инфекцией многие понимают неправильно, заявил накануне главный пульмонолог Миндздрава РФ Сергей Авдеев. По его словам, необходимость в масках не отпадает, так как увеличение контактов между людьми может повысить число случаев заражения коронавирусом, рассказал он в интервью, опубликованном на сайте Минздрава РФ.

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«Мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя»,— подчеркнул он.

Так, по словам Сергея Авдеева, необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Напомним, что с 9 июня в Москве были досрочно сняты основные ограничения в связи с коронавирусом. В частности, были отменены цифровые пропуска, режим самоизоляции и прогулки по графику, а также разрешена работа многих заведений. По словам администрации города, такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирусМосква
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