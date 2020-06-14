В Минздраве рассказали о неправильном понимании снятия ограничений из-за коронавируса
Смягчение ограничений в связи с распространение коронавирусной инфекцией многие понимают неправильно, заявил накануне главный пульмонолог Миндздрава РФ Сергей Авдеев. По его словам, необходимость в масках не отпадает, так как увеличение контактов между людьми может повысить число случаев заражения коронавирусом, рассказал он в интервью, опубликованном на сайте Минздрава РФ.
«Мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя»,— подчеркнул он.
Так, по словам Сергея Авдеева, необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.
Напомним, что с 9 июня в Москве были досрочно сняты основные ограничения в связи с коронавирусом. В частности, были отменены цифровые пропуска, режим самоизоляции и прогулки по графику, а также разрешена работа многих заведений. По словам администрации города, такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
529 тыс.+8 835 / сут.
Умерли
6 948+119 / сут.
Выздоровели
280 тыс.+5 409 / сут.
- В Минздраве рассказали о неправильном понимании снятия ограничений из-за коронавируса
- У Ефремова снова побывали силовики
- В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
- Роспотребназор потребовал отчет от гостиниц о заселении в один номер неженатых пар
- В Германии составили портрет типичного скупщика туалетной бумаги во время пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru