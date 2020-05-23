В Минздраве рассказали о характере второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России будет не такой масштабной, как начавшаяся пандемия. Такой вывод сделала главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в беседе с «Парламентской газетой».

Повторное распространение COVID-19 в России зависит от многих факторов: восприимчивости населения к новой инфекции, количества переболевших, популяционной прослойки, которая «приобретёт защитные антитела», отмечает Газета.ru.

Путин предупредил о второй волне коронавируса в России

«Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — цитирует RT главного инфекциониста Минздрава.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России поставил задачу подготовиться к возможной второй волне распространения коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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