Путин предупредил о второй волне коронавируса в России

Большинство российских регионов готовы будут к полному восстановлению экономики и инфраструктуры после введенных антивирусных ограничений к первой декаде июня. Такой прогноз дал на совещании с президентом директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв. Ранее на этой неделе, напомним, премьер Михаил Мишустин заявлял, что 27 российских регионов, то есть почти треть, уже сейчас по объективным показателям готовы к смягчению карантинных мер. В свою очередь, Владимир Путин констатировал снижение количества новых заражений коронавирусом как в России в целом, так и в Москве: на протяжении всей последней недели регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

Вместе с тем, глава государства предупредил об опасности новой волны коронавируса в России, которая, по его словам, возможна с октября по ноябрь. Владимир Путин поручил правительству быть готовым к такому развитию событий и создать резервы, в качестве примера приведя наличие необходимого числа коек, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. О возможности второй, осенней волны коронавируса предупреждали и специалисты Всемирной организации здравоохранения. Это подтверждают и события в Китае, где через некоторое время после окончания первой вспышки эпидемии COVID-19 возник риск второй волны: в одной из провинций на границе с Россией выявлено несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Местные власти немедленно ввели жесткие карантинные меры в регионе, которые затронули более ста миллионов человек. Некоторые эксперты высказали предположение, согласно которому, до тех пор, пока не начнется широкое применение вакцины от коронавируса, то есть год-полтора, власти будут вынуждены периодически вводить и отменять ограничительные меры.

Но заявления российских официальных лиц говорят, скорее, обратное. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин на сегодняшнем совещании с президентом заявил, что в столице необходимо сохранить действующий режим, включая самоизоляцию, пропускную систему, санитарно-защитные мероприятия на транспорте, масочно-перчаточный режим. Жесткие требования к предприятиям по соблюдению всех санитарных требований также должны быть сохранены. «Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а она позволит и дальше нам раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - сказал мэр.

Это заявление столичного градоначальника может в числе прочего означать, что ограничительные меры, введенные, как утверждалось, временно, для борьбы со вспышкой заболеваемости коронавирусом, могут сохраниться как раз до осени, когда президент спрогнозировал вторую волну. А зачем отменять, если потом опять вводить? Но, поскольку к тому времени во всей красе проявят себя экономические последствия «коронакризиса», в том числе рост безработицы, обнищание населения, его озлобление, то система разрешений на перемещение граждан приобретет еще большую актуальность. И может остаться с нами навсегда.

