В Минздраве прокомментировали влияние климата на распространение коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал влияние климатических условий на активность распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместо коронавируса – «Насморк»

По словам Мурашко, солнце блокирует активность вируса, однако в настоящее время температурный режим не является достаточным для его инактивации.

Ранее президент РФ Владмир Путин высказал мнение, что страна может справиться с коронавирусом в срок меньше трех месяцев. По последним данным, в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения инфекцией, четыре смерти и 18 выздоровлений.


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ФОТО: flickr.com // Andrey Larin Follow
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