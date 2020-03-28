В Минздраве прокомментировали влияние климата на распространение коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал влияние климатических условий на активность распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мурашко, солнце блокирует активность вируса, однако в настоящее время температурный режим не является достаточным для его инактивации.
Ранее президент РФ Владмир Путин высказал мнение, что страна может справиться с коронавирусом в срок меньше трех месяцев. По последним данным, в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения инфекцией, четыре смерти и 18 выздоровлений.
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