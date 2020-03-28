В Минздраве прокомментировали влияние климата на распространение коронавируса

По словам Мурашко, солнце блокирует активность вируса, однако в настоящее время температурный режим не является достаточным для его инактивации.

Ранее президент РФ Владмир Путин высказал мнение, что страна может справиться с коронавирусом в срок меньше трех месяцев. По последним данным, в России зарегистрировано более тысячи случаев заражения инфекцией, четыре смерти и 18 выздоровлений.





