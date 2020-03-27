Вместо коронавируса – «Насморк»

Отмена в рамках борьбы с коронавирусом всех массовых мероприятий практически оставила без работы артистов самых разных жанров – закрыты театры, концертные залы, стадионы. И если учреждения культуры бюджетной сферы вправе рассчитывать на господдержку, то их коллеги из негосударственных компаний уже взывают о помощи. На недавней встрече президента с представителями бизнес-сообщества Владимиру Путину пожаловались, что из-за массовой отмены концертов в связи с распространением коронавируса зрители потребовали вернуть деньги за билеты на несостоявшиеся мероприятия. Представители шоу-индустрии попросили о прямой помощи, а также льготах и субсидиях.

Скептически отнесся к ситуации, когда, по его выражению, «все бегут к президенту», известный российский продюсер Иосиф Пригожин. В интервью НСН он заявил, что даже не знал о таком обращении к главе государства. По его словам, должна быть скоординированная позиция всей индустрии, а не ее отдельных представителей.