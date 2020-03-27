Вместо коронавируса – «Насморк»
Может ли шоу-бизнес просить о господдержке?
Отмена в рамках борьбы с коронавирусом всех массовых мероприятий практически оставила без работы артистов самых разных жанров – закрыты театры, концертные залы, стадионы. И если учреждения культуры бюджетной сферы вправе рассчитывать на господдержку, то их коллеги из негосударственных компаний уже взывают о помощи. На недавней встрече президента с представителями бизнес-сообщества Владимиру Путину пожаловались, что из-за массовой отмены концертов в связи с распространением коронавируса зрители потребовали вернуть деньги за билеты на несостоявшиеся мероприятия. Представители шоу-индустрии попросили о прямой помощи, а также льготах и субсидиях.
Скептически отнесся к ситуации, когда, по его выражению, «все бегут к президенту», известный российский продюсер Иосиф Пригожин. В интервью НСН он заявил, что даже не знал о таком обращении к главе государства. По его словам, должна быть скоординированная позиция всей индустрии, а не ее отдельных представителей.
«Ты пишешь бумагу – допустим, сто артистов подписались. Сумма налогов, выплаченных этими самыми артистами: за такое-то время заплатили государству столько-то денег. А сейчас, когда мы не можем уже позволить себе платить вот эти деньги государству, мы просим на время вот этой паузы оказать поддержку нашим музыкантам, нашему коллективу. Мы в этом случае с государством абсолютно честны».
В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность известным российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях. Сделать перерыв и не дергаться. С такой рекомендацией коллегам по цеху выступил в эфире НСН певец Юрий Лоза. Перерыв в концертной деятельности, по его мнению, не повод для паники.
«Коммерческие конторы, которые проводят мероприятия, должны искать компромиссы. Если навстречу друг другу пойдут артисты, организаторы, и все вместе попытаются найти какое-то приемлемое решение, то оно найдется. Это общий форс-мажор для всего мира. Затянуть пояса – это не самое страшное из того, что может быть на свете. Мы живы и потихоньку победим этот вирус. Бизнесмены должны быть готовы к этим обстоятельствам, а бюджетников обеспечит государство. Разница в том, что бюджетник всегда честно получает свою зарплату, а бизнесмен иногда получает большие деньги».
Философски воспринял перерыв в гастрольной деятельности из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В перерыве он и его коллеги записывают новый альбом. Название уже известно.
«Мы пока первых три концерта в туре перенесли на осень, остальные еще «держим». Может быть, эта дрянь рассосется, всяко бывает… Поэтому никто не унывает. Мы сейчас будем писать новый альбом, раз такая история. Если ты не едешь на гастроли, значит, пишешь новый альбом. Это же интересно! Назовем его «Насморк».
И все-таки – будем здоровы!
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Собянин попросил москвичей не покидать дома девять дней без нужды
- В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
- Сервис попутчиков BlaBlaCar приостановит работу в России
- Назван срок возможного восстановления мировой экономики
- В России впервые остановлен общественный транспорт из-за коронавируса