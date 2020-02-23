Казань своих не бросает. Россиян с лайнера Diamond Princess привезли на родину

Восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, будут находиться на 14-дневном карантине в Казани, так как большая часть эвакуированных – казанцы, сообщила пресс-служба вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, что на круизном лайнере Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), была зарегистрирована вспышка коронавируса среди пассажиров. Среди зараженных оказалось трое россиян.

Специальным авиабортом МЧС восемь россиян под контролем специалистов Роспотребнадзора и врачей Минздрава в субботу, 22 февраля были эвакуированы из Японии, где сейчас пришвартован круизный лайнер, в Россию.

Двухнедельный карантин россияне проведут в Казани, под медицинским наблюдением.

Добавим, что на борту Diamond Princess из 3711 пассажиров и членов команды коронавирус выявили у 728 человек. После того, как стало известно, что двое пассажиров, заразившихся на лайнере, погибли от вируса, было принято решение эвакуировать россиян на родину.