В Китае выяснили, как коронавирус достиг рынка в Ухане
Коронавирус нового типа начал распространяться от человека к человеку ещё ноябре или в начале декабря 2019 года. От «нулевого» пациента он и попал на рынок в китайском Ухане. К таким выводам пришли ученые тропического ботанического сада при Китайской академии нау, сообщает РИА Новости.
В ходе исследования научные сотрудники проанализировали геномные данные из базы GISAID EpiFlu. Всего исследовали 93 образца коронавируса, собранные до 12 февраля из 12 стран мира с четырех континентов. Специалисты заявили, что рынок в Ухане не был источником заражения.
«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — пишут «Известия».
По данным ученых, распространение вируса началось от некого «нулевого» пациента, который оказался на рынке в Ухане. Из-за антисанитарии инфекция получила быстрое распространение, дополняет RT.
Исследователи определи минимум три дальнейших маршрута заражения людей вирусом COVID-19, отмечает Газета.ru
Напомним, число зараженных коронавирусом в Китае возросло до 76 936, 2442 человек умерли.
Ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.
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