В Китае выяснили, как коронавирус достиг рынка в Ухане

Коронавирус нового типа начал распространяться от человека к человеку ещё ноябре или в начале декабря 2019 года. От «нулевого» пациента он и попал на рынок в китайском Ухане. К таким выводам пришли ученые тропического ботанического сада при Китайской академии нау, сообщает РИА Новости.

В ходе исследования научные сотрудники проанализировали геномные данные из базы GISAID EpiFlu. Всего исследовали 93 образца коронавируса, собранные до 12 февраля из 12 стран мира с четырех континентов. Специалисты заявили, что рынок в Ухане не был источником заражения.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — пишут «Известия».