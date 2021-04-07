Глава Минздрава заявил о важности прививки от COVID для россиян старше 80 лет

Вакцинация от коронавирусной инфекции является жизненной необходимостью для граждан старше 80 лет. С таким заявлением выступил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, в 30% случаев у людей этого возраста проявляются самые тяжелые осложнения после COVID-19.

"Лица старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения. Мы говорим о том, что людям старше 60 лет надо активно прививаться, а для лиц старше 80 лет вакцинация просто жизненно необходима", — цитирует министра РИА Новости.