В Минздраве предложили продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в России, следует продлить на майские праздники. Как пишет Интерфакс, об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он подчеркнул, что в других странах, где статистика заражений пошла на спад, власти не спешат полностью отменять меры по самоизоляции и социальному дистанцированию, хотя и вводят некоторые послабления. России, по мнению Брико, нужно принять их опыт во внимание.

Кроме того, главный внештатный эпидемиолог Минздрава отметил, что говорить о том, достигла ли Россия пика или плато заражения коронавирусной инфекцией, можно будет лишь через неделю.

По данным на 22 апреля, в России зарегистрированы 57 999 случаев заболевания. Выздоровели 4 420 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 513 человек.