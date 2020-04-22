В Минздраве предложили продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в России, следует продлить на майские праздники. Как пишет Интерфакс, об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он подчеркнул, что в других странах, где статистика заражений пошла на спад, власти не спешат полностью отменять меры по самоизоляции и социальному дистанцированию, хотя и вводят некоторые послабления. России, по мнению Брико, нужно принять их опыт во внимание.

Кроме того, главный внештатный эпидемиолог Минздрава отметил, что говорить о том, достигла ли Россия пика или плато заражения коронавирусной инфекцией, можно будет лишь через неделю.

По данным на 22 апреля, в России зарегистрированы 57 999 случаев заболевания. Выздоровели 4 420 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 513 человек.

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Ранее НСН писала, что Политолог Евгений Сатановский в своем канале в Telegram объяснил, почему многие россияне недостаточно соблюдают режим самоизоляции. Об этом пишут "Дни.ру".

Он подчеркнул, что многим россиянам не хватает как материальных, так и личностных ресурсов для обращения себе на пользу того времени, что они проводят дома. Сатановский также напомнил о вреде, который таит в себе среднестатистический досуг россиянина: от долгого сидения может развиться гиподинамия, нервное перенапряжение при просмотре тяжелых новостей приводит к инфарктам. Также политолог заметил, что многим соотечественникам не хватает личного пространства, чтобы заняться спортом или провести время наедине с собой.

По мнению Сатановского, большая часть российских граждан на время изоляции не уделяет внимания здоровому образу жизни и проводит слишком много времени на кухне, что приводит к перееданию и алкогольному отравлению. По его мнению, затянувшиеся карантинные меры могут испортить здоровье многим жителям России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Майские ПраздникиМинздравсамоизоляцияКоронавирус
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