В Минздраве предложили ограничить законом репродуктивный возраст женщины

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина отметила, что в законодательстве РФ нет понятия «репродуктивный возраст». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет его как 49 лет, заявила эксперт ведомства.

Женщинам более старшего возраста не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), подчеркнула Долгушина.

Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак уточнил, что первородящей старшего возраста специалисты считают женщину от 28 лет. В практике ВРТ поздним репродуктивным возрастом является 35-40 лет.

России необходимо 11 миллионов многодетных семей, считает депутат Дмитрий Гусев. Парламентарий уточнил, что сейчас их только два миллиона, передает «Радиоточка НСН».

