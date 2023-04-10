В Минздраве предложили ограничить законом репродуктивный возраст женщины
Эксперты Министерства здравоохранения предложили на законодательном уровне ограничить возраст женщины для рождения ребенка при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Об этом сообщает «Парламентская газета».
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина отметила, что в законодательстве РФ нет понятия «репродуктивный возраст». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет его как 49 лет, заявила эксперт ведомства.
Женщинам более старшего возраста не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), подчеркнула Долгушина.
Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак уточнил, что первородящей старшего возраста специалисты считают женщину от 28 лет. В практике ВРТ поздним репродуктивным возрастом является 35-40 лет.
России необходимо 11 миллионов многодетных семей, считает депутат Дмитрий Гусев. Парламентарий уточнил, что сейчас их только два миллиона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru