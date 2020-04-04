В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков, сообщает «Интерфакс».

Брюн отметил, что употребление алкоголя повышает риск заболеть коронавирусом. Однако, главный нарколог страны выступил против введения сухого закона в России.

«Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», — пояснил специалист.

Брюн также сравнил повышение спроса на алкоголь в период коронавируса со скупкой гречки.

«Думаю, это то же, что и с гречкой, люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут свободно перемещаться», — заявил нарколог.

Напомним, ограничение продажи алкоголя введено в Забайкалье, Пермском крае, Якутии, Кемеровской области и Карелии.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН раскритиковал идею главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, который обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции.

«Все, что касается любых ограничений, мы прекрасно знаем и миллион раз проходили - когда государство за тебя решает, в чем-то тебя ограничивает, то это давно себя дискредитировало и доказало свою абсолютную никчемность. Поэтому я считаю, что люди сами в состоянии принять решение, что им необходимо делать, потому что они взрослые, умные, профессиональные люди. Любые подобного рода инициативы, я считаю, абсолютной глупостью», - сказал Косарь.

