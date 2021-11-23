В Минздраве предложили изменить правила получения медсправок для водителей
В Минздраве предложили изменить правила получения медицинских справок для водителей, сообщает «Коммерсантъ».
В ведомстве составили документ, определяющий группу риска, включающую водителей с признаками наркологических расстройств. Так, например, автомобилисты со следами от уколов будут вынуждены выполнять не экспресс-анализ мочи, а полноценный лабораторный тест.
Аналогичные требования будут предъявляться к водителям с тремором рук, эмоциональной неустойчивостью, чрезмерно низким пульсом и повышенной потливостью. Наркологам придется выявлять одновременно три признака употребления запрещенных веществ.
Ранее сообщалось, что для россиян, собирающихся получить водительские права, введен новый медицинский тест. Теперь для получения медицинской справки им необходимо сдать кровь на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. Если данный факт будет выявлен, гражданина поместят в наркологический диспансер.
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