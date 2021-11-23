В Минздраве предложили изменить правила получения медсправок для водителей

В Минздраве предложили изменить правила получения медицинских справок для водителей, сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве составили документ, определяющий группу риска, включающую водителей с признаками наркологических расстройств. Так, например, автомобилисты со следами от уколов будут вынуждены выполнять не экспресс-анализ мочи, а полноценный лабораторный тест.

Аналогичные требования будут предъявляться к водителям с тремором рук, эмоциональной неустойчивостью, чрезмерно низким пульсом и повышенной потливостью. Наркологам придется выявлять одновременно три признака употребления запрещенных веществ.