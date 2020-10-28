В Минздраве подтвердили запрет на COVID-комментарии без согласования

Министерство здравоохранения подтвердило подлинность письма за подписью главы ведомства Михаила Мурашко с просьбой к экспертам - медикам согласовывать комментарии о коронавирусе.

Обращение призвано не допустить нагнетание паники в связи с пандемией, пояснили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства. Там отметили перегруженность информационного поля COVID-тематикой.

В публичном пространстве периодически появляются малополезные факты, предположения и прогнозы. Зачастую такие комментарии дают эксперты смежных специальностей, не всегда точно разбирающиеся в теме, констатировали в пресс-службе.

На этом фоне в Минздраве решили обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений ведомства на необходимость координации работы в публичном пространстве, в том числе, со СМИ.

Согласно письму, любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса должны теперь проходить согласование в письменном или устном формате в пресс-службе Минздрава. Какие санкции последуют в случае нарушения не обозначено.

